CdS - Nome nuovo a sinistra: spunta Wijndal dell'AZ, piace tantissimo a Giuntoli

Owen Wijndal (22) esterno sinistro dell’AZ e della Nazionale olandese, è il nome nuovo del Napoli per la fascia. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega: "Il giocatore è sempre piaciuto tantissimo a Giuntoli e che diventa la new entry di questi giorni teoricamente opachi e invece laboriosi". In lizza anche Olivera del Getafe, non più Mandava promesso sposo dell'Atletico Madrid.