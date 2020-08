CdS - Raiola sta convincendo Bernardeschi ad accettare Napoli: il retroscena dal ritiro

La visita di Mino Raiola a Castel di Sangro ha molteplici cause: incontro coi suoi assistiti, la conferma di Lozano ma anche un confronto sul futuro di Federico Bernardeschi. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che l'agente sta provando a convincere il calciatore ad accettare Napoli. In ballo non ci sono solo questioni economiche ma anche i diritti d'immagine e le personali ambizioni del ragazzo. Ma ormai Bernardeschi è in uscita dalla Juve e Napoli potrebbe essere la piazza giusta dove rilanciarsi.