CdS - Riesplode pandemia in Russia, Napoli potrebbe chiedere di giocare altrove con lo Spartak

L'emergenza Covid in Russia spaventa il Napoli. È questa la notizia riportata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta della preoccupazione in casa azzurra in vista della sfida di Europa League che si dovrebbe giocare a Mosca, contro lo Spartak, il prossimo 24 novembre.

Secondo il quotidiano, infatti, il club azzurro starebbe valutando la possibilità di chiedere di spostare il match in altra sede: "Considerando che la situazione sanitaria legata alla pandemia sta precipitando velocemente, il club azzurro sta valutando seriamente l’ipotesi di muoversi con l’Uefa ritenendo in maniera legittima estremamente pericolosa la trasferta nonostante manchino ancora 28 giorni. Soluzioni alternative? La società di De Laurentiis non ha ancora agito ufficialmente, ma non è esclusa la proposta di giocare altrove".