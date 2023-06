CdS - Sostituto Kim: con Italiano può arrivare Milenkovic

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si parla dell'interesse del Napoli per Nikola Milenkovic,

© foto di Federico De Luca 2023

Non solo Vincenzo Italiano come obiettivo in casa Fiorentina. Sul Corriere dello Sport oggi in edicola si parla dell'interesse del Napoli per Nikola Milenkovic, centrale della viola che potrebbe prendere il posto di Kim al centro della dfiesa azzurra in particolare se sulla panchina dovesse arrivare Italiano.

"La Fiorentina ha anche altro, ad esempio Nikola Milenkovic (25 anni, 26 a ottobre) che nel suo metro e novantacinque non mette solo muscoli ma anche spessore e autorevolezza per sostituire Kim, già a casa e con le valigie pronte per andarsene al Manchester United: nella lista della spesa del passato, il serbo c’è finito sistematicamente; ci entrerebbe di diritto stavolta, diventando anche elemento in grado di sistemare un affare nel quale qualcosa bisognerebbe pur concedere come indennizzo".