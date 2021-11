CdS su Totti, Icardi e Insigne: "Spalletti aziendalista, se punta un giocatore lo fa per un motivo"

Sul Corriere dello Sport oggi in edicola, focus sul ritorno di Luciano Spalletti a Milano. Lui, allenatore dell'Inter, andato via dopo due Champions e prima dello scudetto di Conte: "Da Totti a Maurito Icardi, degradato sulla pubblica piazza d’armi calcistiche e spinto in un angolo. La sindrome del capitano? Eh no, perché a Napoli, con Lorenzo Insigne c’è equilibrio, malgrado il contratto in scadenza. È che Spalletti è aziendalista-gruppettaro e quando ti punta lo fa perché pensa di fare il bene del club e della squadra, cioè degli altri giocatori. Ecco, quando ci fu la questione Icardi, Beppe Marotta, appena arrivato, con il suo aplomb da dirigente della Prima Repubblica, avrebbe virato sul compromesso, avrebbe recuperato l’argentino, almeno fino a maggio 2019, ma Lucio non ne volle sapere".