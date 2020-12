CdS - Tutti in ritiro nel momento peggiore della gestione Gattuso: ADL ha una preoccupazione

Napoli subito in ritiro. Aggiornamenti in tempo reale sul sito del Corriere dello Sport: "La seconda sconfitta consecutiva, la quarta (in campo) ha spinto Aurelio De Laurentiis ad intervenire e in maniera decisa: Napoli immediatamente in ritiro. E’ il momento peggiore della gestione Gattuso, il punto tecnicamente più basso, toccato con una gara priva di mordente ma anche di idee che hanno suggerito a De Laurentiis di irrompere". Infine, si legge: "Il rischio che i posti Champions si riducano comincia a preoccupare De Laurentiis".