Cds - Tutto fatto per Gollini! Visite e annuncio la prossima settimana, i dettagli

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'annuncio di Gollini

TuttoNapoli.net

© foto di Giacomo Morini

La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per l'annuncio di Gollini. Accordo raggiunto con l'Atalanta che è proprietaria del suo cartellino. Trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 8 milioni e alla Fiorentina andrà Sirigu in prestito secco fino a giugno. In queste ore l'ex Tottenham sta risolvendo gli ultimi dettagli col Napoli. Visite, firma e annuncio sono attesi a breve. Lo scrive il Corriere dello Sport.