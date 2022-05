CdS - Tutto su Wijndal se Getafe continua a sparare 20mln per Olivera: la strategia

Il Napoli cerca l'erede di Ghoulam, caccia al nuovo terzino sinistro, tanti nomi in ballo, in pole c'è Olivera del Getafe

Il Napoli cerca l'erede di Ghoulam, caccia al nuovo terzino sinistro, tanti nomi in ballo, in pole c'è Olivera del Getafe. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "E a sinistra, dove c’è da sistemarsi, se il Getafe continuerà a chiedere 20 milioni per Olivera (24), Giuntoli richiamerà l’AZ per Wijndal (22), sperando di non doversi confrontare con irragionevoli richieste".