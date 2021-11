Gazzetta avvisa il Napoli: "Solo il Bayern ha segnato più del Verona di Tudor!"

Benvenuti alla festa del gol, scrive la Gazzetta dello Sport presentando il duello offensivo tra Napoli e Verona, ovvero due squadre che hanno grande facilità ad andare a rete. Per il Napoli non c'è stupore, ma per la squadra di Igor Tudor c’è un dato impressionante: "Da quando il tecnico croato ha preso l’Hellas - dalla quarta giornata di campionato - soltanto il Bayern Monaco di Lewandowski (25 reti) ha segnato di più dei veneti (21) nei 5 maggiori campionati europei. Come dire che in attacco i gialloblù non temono il confronto con la squadra di Spalletti capace di vincere di goleada a Varsavia, pur essendo rimasti a casa Osimhen e Insigne".