Gazzetta innamorata di Raspadori: "Centravanti totale! Ha fatto una cosa alla Romario e Aguero"

© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol ma anche tanto lavoro per la squadra. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta così Raspadori: "Per chi pensa che un attaccante possa avere piedi e testa da trequartista: riguardare in loop quello che fa Giacomo Raspadori nell’azione che porta al 3-1 di Zielinski, come viene incontro e si materializza in sponda disegnata. Se nessuno si scandalizza, una cosa alla Romario e alla Aguero, con i distinguo dovuti da una carriera ancora solo in fase di decollo. Ma prolungato. Quando si dice un centravanti totale".