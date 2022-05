Gazzetta - Koulibaly-Fabian, rinnovi lontani e l'ombra del Barça. Ma Spalletti spinge per tenerli

In scadenza di contratto a giugno 2023, la prossima sarà l'estate della verità anche per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz.

TuttoNapoli.net

In scadenza di contratto a giugno 2023, la prossima sarà l'estate della verità anche per Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Sia per l'uno che per l'altro il Napoli dovrà prendere una decisione definitiva in ottica futura: verosimilmente o rinnovano o andranno via, per non perderli a zero tra un anno. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"I rinnovi al momento appaiono problematici e su tutti e due il Barcellona ha preso informazioni. Dipenderà da Osimhen e dalle offerte concrete che arriveranno al club. Di sicuro il tecnico Spalletti non rinuncerà a tutti a cuor leggero. Perché per lui il Comandante senegalese e il Mago andaluso sono difficilmente sostituibili per qualità".