Gazzetta - L'entourage di Mertens smentisce: non 4mln, questa la richiesta

Dries Mertens chiede 4 milioni di euro a stagione per rinnovare con il Napoli? Non secondo il suo entourage. A riferirlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: il Napoli non smentisce, l'intorno del giocatore invece sì. Di seguito quanto si legge sul sito web della Rosea:

"Da parte sua l’entourage del giocatore assicura che non sono quelle le cifre in discussione. In realtà il cannoniere avrebbe richiesto di spalmare in due anni la clausola scritta di rinnovo automatico in vigore nell’attuale contratto. Cioè 5 milioni netti, che diventano circa 2,5 per anno".