Gazzetta - Napoli al top nella prevenzione: tra le big è quella che ha avuto meno infortuni

Napoli al top nella prevenzione: tra le big è quella che ha avuto meno infortuni. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che analizza così la questione: "Per riuscire in una nuova partenza bruciante si è scelto di andare ad Antalya, dove il Napoli dovrebbe soggiornare leggermente meno del previsto (una dozzina di giorni) con l’obiettivo di svolgere un lavoro di “rifinitura” perché quello in Turchia non sarà un ritiro in tutto e per tutto assimilabile a quello estivo. Dunque, si lavorerà in maniera diversa rispetto a quanto fatto in estate a Dimaro prima e Castel di Sangro poi anche se non ci si discosterà da alcuni principi generali che per Spalletti sono sacri.

Innanzitutto, la prevenzione perché da lì nasce tutto o quasi e non è un caso se il Napoli tra le big è la squadra che ha avuto meno infortuni e soprattutto soltanto un paio di problemi muscolari (Osimhen ed Anguissa) arrivati per altro in partita quando lo sforzo è massimo. Il dottor Canonico, responsabile dello staff medico, da questo punto di vista è attentissimo e cura con dovizia di particolari anche l’alimentazione dei singoli calciatori".