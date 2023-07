Gazzetta - Osimhen, distanza sulla clausola: ADL non vuole inserirla

Nelle varie ipotesi al vaglio sul tavolo della trattativa di Osimhen, quella su cui è più difficile trovare la quadra riguarda la clausola rescissoria

Nelle varie ipotesi al vaglio sul tavolo della trattativa di Osimhen, quella su cui è più difficile trovare la quadra riguarda la clausola rescissoria che Osimhen intende inserire per prolungare il contratto sino al 2027. Per avere una via di uscita, senza ulteriori contrattazioni con il Napoli. Una clausola che il club azzurro non vorrebbe ma che diventa il centro di gravità permanente di un rapporto finora ottimo e nessuna delle parti vuole intaccare.

Cento milioni è la cifra massima che non intende superare Calenda. Mentre De Laurentiis, per lo sforzo che è pronto a fare per derogare alla sua policy sull’ingaggio, vorrebbe quella clausola più alta. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.