Gazzetta - Petagna può scatenare un'asta, tre club interessati: fissato il prezzo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe scatenarsi un'asta per Andrea Petagna. Come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Napoli sarebbe finito nel mirino di Sampdoria, Monza e Torino, che hanno fatto qualche timido sondaggio col club azzurro. Il Napoli si è dimostrato sensibile pur non avendo la necessità di cedere l'attuale vice Osimhen. Un attaccante del genere e con quelle caratteristiche non può essere lasciato andare per meno di 15-20 milioni, questo il prezzo fissato da De Laurentiis.