Gazzetta - Politano, avanza l'Al-Shabab: contatti anche con l'agente, l'offerta è super

Futuro in bilico per Matteo Politano. L’Al-Shabab, dopo aver recapitato al Napoli un’offerta da 12 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, ha compiuto un approccio formale anche con il suo procuratore, Mario Giuffredi.

Le cifre della proposta d’ingaggio sono state confermate: un triennale da 7 milioni netti a stagione. Più del triplo, dunque, rispetto allo stipendio attualmente percepito dall’esterno offensivo azzurro da 2,2 più bonus. L'esterno ci pensa, dato che il rinnovo col Napoli tarda ad arrivare. Lo rivela l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.