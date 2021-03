Gazzetta si proietta già all'estate: "Koulibaly via anche con la Champions"

Arrivare in Champions e dirsi addio, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che il discorso riguarda Rino Gattuso, ma anche Kalidou Koulibaly, già da oltre un anno con la valigia pronta ma poi rimasto volentieri. In estate - si legge - la sua partenza sarà improrogabile perchè il club deve tagliare gli ingaggi ed il suo incide per il 10%. Via anche Hysaj e Maksimovic in scadenza, che però sono tornati ad offrire prestazioni di livello.