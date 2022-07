Gazzetta - Simeone in definizione e trattativa per Barak: doppia operazione da 25mln, i dettagli

Antonin Barak è un altro desiderio azzurro per il quale Giuntoli si è rifatto vivo, in caso di partenza di Piotr Zielinski. Scrive così la Rosea.

Asse caldo con l'Hellas Verona. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'affare Giovanni Simeone è in via di definizione, in attesa che Andrea Petagna passi al Monza, mentre Antonin Barak è un altro desiderio azzurro per il quale Giuntoli si è rifatto vivo, in caso di partenza di Piotr Zielinski. Scrive così la Rosea:

"Inizialmente la richiesta era intorno ai 14 milioni. Ma è altrettanto vero che in questi mesi nessuna offerta diretta è arrivata e il ceco che da trequartista ha chiuso in doppia cifra (11 reti) il suo campionato, è rimasto un po’ deluso perché cerca il salto di qualità e sarebbe felice di poter giocare la Champions League con gli azzurri.

Ancora la trattativa specifica deve decollare, mentre quella per Simeone è già in via di definizione. Impegni per 25 milioni. Questa la cifra massima che il Napoli vuole spendere per entrambe le operazioni. Dunque considerando 15 milioni il centravanti argentino, 10 sarebbe la valutazione per il centrocampista".