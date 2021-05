Gazzetta su Fabiàn: "ADL non farà sconti, già fissato il prezzo dello spagnolo"

“Il fatto che non abbia voluto accordarsi per prolungare il contratto, ha messo in apprensione tutto l’ambiente napoletano". Parla così del futuro di Fabiàn l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Non è una novità, infatti, l’interessamento di alcuni club spagnoli per il suo cartellino. A contenderselo potrebbero essere proprio i tre club più prestigiosi, con in testa l’Atletico Madrid, pronto a investire pur di assicurarsene le prestazioni.

Ma non sarà facile trattare con De Laurentiis: non ammetterà valutazioni al ribasso, per cederlo pretenderà non meno di 60 milioni di euro. Molto, comunque, dipenderà dalla volontà del giocatore".