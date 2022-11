Gazzetta sulla formazione: "Pronti 3-4 cambi e si scalda Raspadori"

Saranno ancora una volta diverse le novità di formazione in vista della gara di oggi contro l'Empoli

Saranno ancora una volta diverse le novità di formazione in vista della gara di oggi contro l'Empoli. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Spalletti stasera (out Sirigu per affaticamento) opererà tre-quattro cambi. Possibile vedere a sinistra Raspadori, rimasto fuori a Bergamo, anche se Elmas ha fatto bene e potrà trovare spazi, anche a centrocampo. Dove potrebbe toccare ad Anguissa tirare un po’ il fiato. Sugli esterni solita alternanza con Mario Rui e Politano in avvio. E forse pure Ostigard in mezzo alla difesa.