Gazzetta - Zerbin sogna il Napoli: Spalletti in estate lo valuterà inserendolo nel gruppo

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Alessio Zerbin a fine stagione rientrerà a Napoli dal prestito al Frosinone. Secondo la Gazzetta dello Sport, verrà inserito in organico e valutato per diventare un’opzione in più sulla sinistra: "Le referenze sulla stagione in corso, la prima disputata in Serie B dal 23enne novarese, sono decisamente positive: con 7 gol realizzati in 24 presenze di campionato. Zerbin sogna la grande chance col Napoli".