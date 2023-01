KK - Kvaratskhelia domani tornerà ad allenarsi e sarà testato dallo staff: le ultime

Khvicha Kvaratskhelia non si è allenato neanche oggi, nonostante abbia smaltito l'influenza, a scopo precauzionale.

© foto di www.imagephotoagency.it

