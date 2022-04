KKN - Kvaratskhelia opzionato per l'estate! C'è fiducia per una rapida chiusura: la situazione

Il nome caldo per la fascia sinistra d'attacco del prossimo anno, quando Lorenzo Insigne non ci sarà più, è Khvicha Kvaratskhelia

Il nome caldo per la fascia sinistra d'attacco del prossimo anno, quando Lorenzo Insigne non ci sarà più, è Khvicha Kvaratskhelia, classe 2001 di proprietà del Rubin Kazan. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il georgiano sarebbe già stato opzionato per l'estate e in casa Napoli c'è fiducia e ottimismo per chiudere presto l'affare.