KKN - Offerta ufficiale del Parma per Gaetano, due club su Cheddira: Conte blocca tutto

A riferirlo ai microfoni di ‘Radio Goal’, è il direttore di Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio.

Torino e Venezia hanno chiesto Walid Cheddira, il Napoli ha bloccato la cessione perché Antonio Conte lo vuole a Dimaro. Vuole vederlo lavorare e vuole parlare col calciatore.

Richiesta ufficiale del Parma al Napoli per Gianluca Gaetano, ma Conte ha bloccato tutto. Anche in questo caso, vuole vederlo lavorare a Dimaro e vuole parlare col calciatore. Come se non bastasse non vuole che vengano minimamente prese delle proposte per Alessio Zerbin.