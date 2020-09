Le Parisien - Koulibaly, rispunta il Liverpool! Klopp punta sull'amicizia con Mané: la situazione

Manchester City, PSG e non solo. A meno di due settimane dal termine del mercato il nome di Kalidou Koulibaly è e rimane al centro dei pensieri di molti top club europei. Il City è stato il primo a farsi sotto, mentre nelle ultime ore il PSG avrebbe scalato posizioni. Il transalpini, però, dovranno fare attenzione anche ad un altro rivale: il Liverpool.

NUOVO INTERESSE E INTERMEDIARIO SPECIALE - Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, il senegalese sarebbe ancora un nome caldo per il mercato dei Reds, dopo che negli ultimi mesi tale ipotesi sembra essere definitivamente tramontata. Per cercare di avere la meglio nella trattativa il club campione di Premier League vorrebbe anche usare un intermediario molto particolare: Sadio Mané. L'attaccante della compagine di Jurgen Klopp è compagno di nazionale del centrale partenopeo e, in questi giorni, starebbe cercando di convincerlo a scegliere il Liverpool rispetto a tutte le altre società in lizza.