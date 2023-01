Rai - En-Nesyri piace tantissimo a Giuntoli: tutti i profili valutati dal Napoli per l’estate

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, ha riferito le ultime sul mercato del Napoli

Ciro Venerato , giornalista ed esperto di mercato Rai Sport, ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “Il Napoli sta valutando numerosi profili in attacco in attesa di definire il futuro di Victor Osimhen e Giovanni Simeone. Poche settimane fa anticipammo gli interessi per Gianluca Scamacca (vecchio amore azzurro) e Beto. Ma lo scouting ha fornito giudizi positivi anche su altri 3 elementi. Piace da matti Youssef En-Nesry, punta marocchina del Siviglia.

Ama la cucina napoletana. Frequenta il ristorante di Saverio ( in passato aperto a Immobile, Montella e De Sanctis). In lista anche il nazionale canadese Jonathan David del Lille, già 12 goal in 19 gare in Francia. Valutazioni anche per William Boving, prima punta danese dello Sturm Graz”.