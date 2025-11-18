Scozia ai Mondiali, McTominay festeggia sui social: “USA, stiamo arrivando!”

Scozia ai Mondiali, McTominay festeggia sui social: "USA, stiamo arrivando!"
Ieri alle 23:20Dai social
di Francesco Carbone

La Scozia conquista il pass per i Mondiali del 2026 battendo 4-2 la Danimarca ad Hampden Park. Partenza fulminante degli uomini di Clarke, che dopo appena tre minuti  sbloccano il punteggio con una rovesciata da manuale di Scott McTominay. I danesi pareggiano nella ripresa con un rigore di Hojlund, ma Tierney e McLean nel finale chiudono il match e sanciscono la qualificazione scozzese.

Al termine della partita, il centrocampista del Napoli ha festeggiato sui social il traguardo atteso 28 anni: “USA baby. La Scozia sta arrivando”.