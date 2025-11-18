Criscitiello: “Conte non crede in Meret, perché il Napoli gli ha rinnovato il contratto?”

Nel corso di 'Cose Scomode', il talk di Aura Sport, è intervenuto il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello: “Caprile? Il Napoli ha sbagliato. Già lì si capisce il cortocircuito Napoli-Conte-società. Conte non crede in Meret e la società gli rinnova il contratto.

Ma se Conte ti ha detto che non crede in lui, perché gli rinnovi il contratto? Mandalo a giocare. Prendi il titolare che è Milinkovic-Savic secondo quella che è la filosofia di Conte e poi prendi una riserva. Ma puoi mai rinnovare il contratto a un giocatore in cui non crede il tuo allenatore?”.