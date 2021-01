Rai - Il Napoli va incontro al Marsiglia per Milik: cambia il prezzo, i dettagli

Napoli e Olympique Marsiglia sono in contatto per portare a compimento l'operazione Arkadiusz Milik. Come riferito dall'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, c'è stato un colloqui telefonico tra Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo dei francesi Valentin, dal quale è emersa la volontà del club azzurro di andare incontro a quello transalpino. La richiesta è di 10 milioni di euro più 5 di bonus e l'attaccante polacco gradirebbe un trasferimento in Ligue 1.