Rai - Julian Alvarez a giugno, ma serve una cessione. No al prestito di Tagliafico e Olivera

Nel corso della ‘Domenica Sportiva’ il giornalista Rai Ciro Venerato ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “L’entourage di Reinildo Mandava ci conferma che anche l’Atletico Madrid è interessato al terzino e il giocatore è molto interessato ad un’esperienza a Madrid. Giuntoli ha chiesto invano sia all’Ajax che al Getafe i prestiti di Tagliafico e Olivera, ad oggi no secco per il prestito secco. Il Napoli per motivi di bilancio non può investire a titolo definitivo, ma si andrà avanti fino al 31 gennaio.

Per quanto riguarda l’erede di Insigne confermiamo che il Napoli segue con grande interesse Julian Alvarez del River Plate, deve però prima reperire le risorse, cioè vendere un big a giugno-luglio per poi presentarsi con i 25mln che chiedono gli argentini”.