Rai - Mario Rui-Galatasaray, affare rischia di saltare: il portoghese chiede 3mln all'anno

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Mario Rui non spinge per andare via da Napoli. L'accordo col Galatasaray non c'è. De Laurentiis vuole una cessione a titolo definitivo oppure un prestito con obbligo, mentre il calciatore chiede 3 milioni a stagione per 5 anni rispetto ai 2.3 all'anno che guadagna al Napoli. Emerson? Arrivo connesso all'addio di Mario Rui".