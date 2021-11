Rai - Napoli su Bastoni, ma lo Spezia ha il mercato bloccato: le ultime

Paolo Paganini, giornalista Rai, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal con un nome nuovo per gennaio per il ruolo di terzino sinistro per il Napoli: "Terzino? C'è un nome nuovo, è Bastoni dello Spezia, un esterno che può essere utile perché è in crescita. L'unico problema è legato al mercato dello Spezia, che non può fare operazioni dopo la decisione della Fifa. Se il blocco diventerà sanzione, allora lo Spezia può pensare di cederlo. Si tratta di un ragazzo giovane e umile destinato a grandi palcoscenici".