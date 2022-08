Rai - Raspadori-Carnevali, contatto per essere liberato: domani summit per chiudere

Domani mattina il presidente chiamerà il dirigente emiliano per provare a chiudere il cerchio.

Prosegue la trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giamcomo Raspadori. Scambio di messaggi telefonici in mattinata tra Giovanni Carnevali e Aurelio De Laurentiis (in barca alle isole Eolie). Domani mattina il presidente chiamerà il dirigente emiliano per provare a chiudere il cerchio e trovare una sintesi (assolutamente possibile) tra domanda e offerta. Emerge da Sassuolo un significativo retroscena (confermato). Raspadori in persona ha chiamato Carnevali chiedendogli la possibilità di andare a Napoli. Lo ha fatto in modo garbato ma al tempo stesso deciso. Vuole assolutamente la maglia azzurra. Il Sassuolo ha bloccato Pinamonti. Ore decisive per entrambi. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.