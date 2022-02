Rai - Rinnovo Koulibaly, ADL pronto a sforare monte-ingaggi: offerti 5mln fino al 2026, i dettagli

Nel corso del Tg Rai Sport il giornalista Ciro Venerato ha aggiornato la situazione relativa al rinnovo di Kalidou Koulibaly: “Fitti colloqui tra il Napoli e l'entourage di Koulibaly. De Laurentiis ha intenzione di proseguire con il difensore senegalese. Solo per lui sarà sforato il tetto di ingaggi. Il Napoli ha offerto 5 milioni netti al senegalese fino al 2026 senza escludere i bonus aggiuntivi legati a copiose variabili. Ci vorranno ancora altri colloqui per ultimare la trattativa. Il Napoli non ha messo fretta al difensore africano. Aspetterà fino a giugno la sua decisione. Club di Premier League e della Bundesliga offrirebbero di più (almeno 7 netti) ma il Napoli conta sul rapporto tra Koulibaly e la maglia azzurra per strappare un sospirato assenso”.