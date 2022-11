Repubblica - ADL accusato di false fatturazioni per l'acquisto di Calaiò nel 2013: i dettagli

Secondo quanto scrive La Repubblica Napoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è accusato di false fatturazioni

Secondo quanto scrive La Repubblica Napoli, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis è accusato di false fatturazioni per l’acquisto di Emanuele Calaiò dal Siena nel 2013: gli viene addebitata un’evasione di 8mila euro di Iva. Il pm chiede un anno. Ci sono altri dirigenti indagati come Adriano Galliani, Alessandro Moggi e i Percassi.

“La pena più severa, due anni e otto mesi di reclusione, è stata chiesta per Alessandro Moggi, agente di calciatori e figlio di Luciano, l’ex potente dirigente della Juventus travolto nel 2006 dallo scandalo Calciopoli”. Per altri presidenti, invece, la Procura ha chiesto l’assoluzione. La sentenza è prevista per il 2 febbraio.