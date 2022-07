Repubblica - Colloquio Spalletti-ADL: l'allenatore ha chiesto la permanenza di Koulibaly

L'intrigo Kalidou Koulibaly non è stato ancora risolto, tra il possibile rinnovo con il Napoli e le piste che portano a Juventus, Chelsea e Barcellona

L'intrigo Kalidou Koulibaly non è stato ancora risolto, tra il possibile rinnovo con il Napoli e le piste che portano a Juventus, Chelsea e Barcellona. 'Repubblica.it' fa sapere che intanto ne hanno parlato Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis. Un colloquio in cui l'allenatore ha chiesto al presidente di trattenere il difensore senegalese. Quando quest'ultimo si presenterà a Dimaro, la dirigenza partenopea - si legge - formalizzerà l'offerta per prolungare il contratto fino al 2026 a 5 milioni di euro a stagione.