Repubblica - Conte, la presentazione slitta a fine mese: il motivo

Slitta la presentazione di Antonio Conte. Come scrive il quotidiano Repubblica, non ci sarà la prossima settimana l'incontro con la stampa

Slitta la presentazione di Antonio Conte. Come scrive il quotidiano Repubblica, non ci sarà la prossima settimana l'incontro con la stampa.

"La sua presentazione ufficiale sembra essere ormai slittata alla fine del mese. Il primo impatto dell’ex ct dell’Italia con Napoli dovrà essere indimenticabile e per questo De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo necessario per trovare una location adeguata, dopo il sondaggio negativo per il teatro San Carlo e quello per adesso interlocutorio con il Palazzo Reale. Il nuovo tecnico azzurro dovrà di conseguenza avere ancora un po’ di pazienza e per almeno altre due settimane sarà costretto solo a pregustare l’abbraccio della gente".