Repubblica - Il Napoli apre alle cessione di Mario Rui: mossa per puntare su Emerson Palmieri

Emerson Palmieri è uno dei nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli per la prossima sessione di mercato. Il club di De Laurentiis sta tenendo vivi i contatti con gli intermediari, anche se al momento non c'è stato ancora un vero e proprio affondo da parte della società partenopea. Il vero problema sta nel fare spazio al giocatore italo-brasiliano, passando per una cessione. Ghoulam sembrava il nome più probabile in uscita, ma la verità - scrive La Repubblica - è che il Napoli potrebbe ascoltare anche proposte per la cessione di Mario Rui. Difficile, evidentemente, arrivare alla cessione di Ghoulam per una serie di motivi, ed ecco perchè quella del terzino portoghese rappresenta una soluzione possibile.