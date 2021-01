Repubblica - Osimhen non sente più dolore, lieve fastidio alla mano: c'è la data per il rientro

Victor Osimhen e una data cerchiata in rosso per il rientro: il 31 gennaio. Questa la previsione sul ritorno in campo dell'attaccante fatta dal quotidiano Repubblica, che prova a ricostruire tutte le tappe di avvicinamento al terreno di gioco per il centravanti, che ieri è risultato ancora " molto lievemente" positivo al Covid.

"Proprio per questo già domani mattina è previsto per l’attaccante un altro test di controllo, con la speranza che possa dare finalmente esito negativo. Ma intanto il giocatore nigeriano - asintomatico - si sta allenando nella sua abitazione di Posillipo con grande intensità: volando sul tapis roulant alla massima velocità ( 20) e senza sentire più dolore alla spalla e al braccio infortunati. Solo la mano gli dà ancora un po’ fastidio e lo staff medico non vede l’ora di poterlo visitare da vicino a Castel Volturno. Il piano di recupero del bomber è pronto a scattare, con l’obiettivo di rimetterlo a disposizione di Gattuso il 31 gennaio, per il Parma".