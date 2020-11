RPN - Stipendi, i club pagheranno entro l’1 dicembre altrimenti scatterà il -2

Quello degli stipendi è un tema che è stato rimarcato in queste ore in casa Napoli ma che, ovviamente, non riguarda soltanto la squadra azzurra. A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, le nuove norme prevedono un lasso di tempo dilatato per il pagamento delle mensilità. Tutto questo, però, sta per scadere ma pare il Napoli rispetterà i tempi previsti per legge. Come riportato da Marco Giordano, collega di Radio Punto Nuovo, se le società non pagassero gli stipendi entro il 1 dicembre, si andrebbe incontro ad una penalizzazione di -2 in classifica Un aspetto al quale il Napoli non vuole assolutamente andare incontro, ed ecco perchè entro il 1 dicembre gli stipendi di luglio, agosto e settembre verranno erogati.

Il @sscnapoli entro il 1/12 salderà gli stipendi, al pari di altre società, senza nessun tipo di problema. Le società che non adempiono entro il 1/12 per le mensilità di luglio/agosto/settembre subiranno (art. 85 NOIF) -2 in classifica. Non sarà il caso del Napoli. No allarmismi. — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) November 25, 2020