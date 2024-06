Sky - Buongiorno è la prima scelta del Napoli: contatti con Conte, la situazione

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Alessandro Buongiorno è la prima scelta di Napoli, ci sarebbe anche l’Inter che però per muoversi in quel reparto avrebbe bisogno prima di un’uscita. Poi c’è la vetrina degli Europei, che il giocatore e il Torino possono attendere per capire che tipo di mercato internazionale si può apire per Buongiorno.

Il Napoli c’è, è la squadra più concreta. Col Torino non si è seduta ancora per la trattativa ma ha parlato con l’entourage, ha fatto capire che son pronti a prenderlo. Ha parlato anche con Conte, perché Conte parlerà con tutti i giocatori che il Napoli vuole. Quindi c’è una voglia forte di prendere Buongiorno, capiremo i tempi e l’eventuale concorrenza, ma il Napoli fa sul serio”.