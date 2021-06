Sky conferma: nessun bonus nel contratto di Demme, non ha giocato per scelta di Gattuso

Perché Diego Demme non ha messo piede in campo nelle ultime partite di campionato? Sui social dopo il pareggio con l'Hellas Verona è circolata una fake news riguardo ad una clausola presente nel contratto del centrocampista italo-tedesco, che avrebbe imposto al Napoli di pagare un bonus supplementare quando sarebbero scattate le 25 presenze in Serie A. Ma non è così.

LA CONFERMA - L'ex Lipsia guadagna 2,5 milioni di euro e si è fermato a 24 presenze in campionato, rimanendo fuori contro Fiorentina ed Hellas Verona. Due scelte tecniche di Rino Gattuso e non dettate dalla società. Noi l'avevamo anticipato, a confermarlo oggi è anche Sky Sport, tramite il suo esperto di mercato Luca Marchetti intervenuto a Radio Marte: "Non abbiamo riscontri in merito a tale bonus e, anche se ci fosse stato, Gattuso l'avrebbe fatto giocare comunque. La scelta è stata sua".