Sky - Conte in hotel a Napoli, che entusiasmo: foto e selfie coi tifosi

Come riferito da Sky Sport, prima di andare a Castel Volturno, Antonio Conte ha fatto tappa all'hotel che ospita lui e il suo staff in questo primo soggiorno napoletano. All'arrivo si è concesso alle richieste di foto da parte dei tifosi presenti. "Un grande abbraccio a tutti", ha detto con un grande sorriso sulle labbra. In hotel ha raggiunto Stellini e il resto dello staff.