Sky - Garcia rinvia il turnover: confermati Osi-Kvara, solo due cambi con l'Udinese

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato delle possibili scelte di Garcia per la gara contro l'Udinese

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Sky Massimo Ugolini ha parlato delle possibili scelte di Garcia per la gara contro l'Udinese, già molto delicata e anche per questo il turnover verrà rinviato alle prossime gare ravvicinate: "Io penso Mario Rui per Olivera e Politano per Raspadori. In difesa scelte obbligate visti gli infortuni. A centrocampo credo quei tre sono indiscutibili e davanti Osimhen e Kvaratskhelia giocano e non possono rientrare in un turnover che verrà rinviato".