Sky - Navas-Fabian, trattative ben indirizzate: la strategia del Napoli

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Cilli: "Il Napoli continua la sua sessione di mercato alla ricerca di quei giocatori funzionali al nuovo progetto di Spalletti, che cerca elementi anche di esperienza e grande personalità. Su tutti Keylor Navas, il portiere del Paris Saint-Germain. Nei giorni scorsi il ds Giuntoli è stato a Parigi per discutere anche con i dirigenti del club parigino. C’è una trattativa molto bene avviata anche per Fabian Ruiz, sono due operazioni distinte ma che inevitabilmente finiscono ad influenzarsi a vicenda. L’idea del Napoli è quella di far pagare al Psg di più per il cartellino di Fabian per poi non acquistare il cartellino di Navas, concentrandosi solo sullo stipendio del portiere che è molto alto. Sono due operazioni ben indirizzate, nei prossimi giorni si può arrivare in una svolta in un senso o nell’altro”.