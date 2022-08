Sky - Navas-Napoli, trattativa ferma: il PSG non intende versare buonuscita

Rispetto agli anni passati, ora il PSG è molto attento alle spese e non intende versare la buonuscita.

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

La trattativa per Keylor Navas è ferma. Il Napoli dal canto suo sa già quanto ha stanziato per lo stipendio del portiere, che pero’ ha un ingaggio molto alto al PSG e vorrebbe una buonuscita dal club parigino. Rispetto agli anni passati, ora il PSG è molto attento alle spese e non intende versare la buonuscita. A riferirlo è Sky Sport.