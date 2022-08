Sky - Niente accordo Navas-PSG, si blocca l'affare col Napoli? Nuovo tentativo a gennaio

Non c'è accordo tra Keylor Navas e il PSG sulla buonuscita e per questo il passaggio al Napoli può bloccarsi.

© foto di Federico Titone

Non c'è accordo tra Keylor Navas e il PSG sulla buonuscita e per questo il passaggio al Napoli può bloccarsi. A quel punto non è da escludere che l'operazione possa essere rinviata a gennaio. Le ultime arrivano da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, tramite il suo sito ufficiale:

"Per il portiere si aspetta invece l'accordo tra il PSG e Kaylor Navas per la buonuscita che al momento ancora non c'è. Il club francese non vorrebbe infatti concederla e questo potrebbe bloccare l'arrivo in azzurro dell'ex Real Madrid. Nel caso il Napoli ci riproverà durante il mercato di gennaio".