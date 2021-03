Sky - Non solo Manolas, anche Lozano salta il Milan: non sarà convocato

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rivelato le ultime in casa Napoli e ha fatto il punto sulla situazione relativa agli indisponibili per il match di domani contro il Milan: "Continuano i problemi. Non partiranno per Milano Amir Rrahmani, Kostas Manolas e Hirving Lozano. Quest'ultimo si preferisce preservarlo per la gara contro la Roma. Scelte obbligate in difesa con Maksimovic e Koulibaly"