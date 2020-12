Sky - Osimhen, domani il punto sulle condizioni: intanto il Napoli ha bloccato Llorente

Si lavoro per il rientro in campo di Victor Osimhen. La redazione di Sky Sport ha dato le ultime su quando il giocatore nigeriano potrebbe effettivamente tornare a disposizione di Gattuso. Domani, infatti, probabilmente ci sarà il rientro a Napoli, per fare il punto sulle condizioni del nervo del braccio e stabilire anche una data. Intanto il Napoli ha bloccato per ora la cessione di Llorente nonostante il contatto avuto con la Juventus.