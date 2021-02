Sky - Petagna ko, sarà out almeno 10 giorni: ecco quante partite salterà

Quanto tempo dovrà restare fuori Petagna dopo l'infortunio? Tornerà in non prima di dieci giorni. Lo ha detto a Sky Sport il giornalista Massimo Ugolini: "Petagna salterà sicuramente le prossime tre partite. Ci vuole prudenza". Una vera e propria tegola per Gattuso che è alle prese già con diverse defezioni e ora deve rinunciare anche a Petagna.